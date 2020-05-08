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В Бурятии ребёнок пожаловался омбудсмену на допрос в подъезде

В Бурятии ребёнок пожаловался омбудсмену на допрос в подъезде
Происшествия, 
9-летнего мальчика допрашивал мужчина, представившийся полицейским

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова отчиталась о своей работе за прошлый год и подготовила доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 2019 году.

К омбудсмену в прошлом году обратилось 1,2 тысячи человек, среди которых учителя, сельчане, многодетные семьи, сироты, участники долевого строительства, осужденные, безработные, подопечные учреждений социального обслуживания, пенсионеры, военные, и, в том числе, несовершеннолетние.

Так, на личный приём к уполномоченному обратился 9-летний мальчик, который сообщил, что в подъезде дома его пытался допросить неизвестный мужчина. Он представился полицейским, но был не в форме и не показал удостоверение.

- Мужчина расспрашивал об отце мальчика. Юный заявитель потребовал проинформировать его о результатах проверки по телефону в период с 19:00 до 20:00. Тем не менее, ответ направлен матери несовершеннолетнего, - сообщили в аппарате уполномоченного.



уполномоченный по правам человека полиция
 
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