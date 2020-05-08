Контактные лица направлены на самоизоляцию
В Улан-Удэ коронавирус выявлен у двух работников ЛВРЗ. Эту информацию «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе предприятия.
- Всего контактных лиц семь: по первому случаю – пять, по второму - два человека. Их отправили на самоизоляцию. У них взяты мазки, и люди ожидают сейчас результаты, - сообщила пресс-секретарь Улан-Удэнского ЛВРЗ Марина Перевозникова.
Она заверила, что на заводе были проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число случаев заражения коронавирусом выросло до 548 (+30 за сутки).
В Улан-Удэ выявили коронавирус у двух работников ЛВРЗ
Происшествия, Фото:
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