Программа «Вести. Дежурная часть» посвятила сюжет Баиру Жамбалову

В сюжете озвучили информацию о том, что семье насмерть сбитой девушки предлагали «купить молчание»
6 мая в эфире телеканала «Россия-24» в программе «Вести. Дежурная часть» рассказали о расследовании дела, вызвавшего большой резонанс в Бурятии. Речь идёт о ДТП с погибшей 17-летней девушкой, обвиняемым в котором стал бывший вице-спикер Народного Хурала Бурятии Баир Жамбалов.
В программе рассказали о том, как на последней сессии Народного Хурала депутаты лишили поста вице-спикера Баира Жамбалова.
- Взаперти и без полномочий. В первый рабочий день после майских праздников заседание Народного Хурала Бурятии, так в республике называют законодательный орган, продолжалось больше 8 часов. Депутатам предстояло решить несколько вопросов, самый важный из которых – следует ли отстранять от должности вице-спикера Баира Жамбалова, его обвиняют в смертельном ДТП, в котором погибла молодая девушка. Народные избранники несколько раз возвращались к вопросу об отставке второго человека в Хурале. Сформировали аж две комиссии, и окончательное решение было принято только к вечеру. На этот раз коллеги политика не церемонились в оценках и не подбирали тщательно слова, чтобы обелить Жамбалова – 43 депутата из 60 проголосовали за отставку, - рассказали в программе «Дежурная часть».
Комментарий федеральной программе дала заместитель председателя комитета Народного Хурала по госустройству Лариса Крутиян.
- Мы оцениваем этическую сторону поведения Жамбалова. Здесь какая оценка? Чисто человеческая - я не понимаю, и я очень осуждаю, - сказала депутат.
В программе рассказали, что местные чиновники и журналисты делали всё, «чтобы о резонансном ДТП никто не узнал», а вопрос о сложении полномочий с вице-спикера обсуждался с февраля – «решение явно затягивали». Кроме того, было озвучено, что семье погибшей девушки поступали угрозы и предложения купить их молчание за полмиллиона рублей.
- Надо сказать, что угрозы, шантаж, попытки подкупа применялись и к семье погибшей. К отцу обращались многие высокопоставленные чиновники, чтобы он отказался от обвинений, - прокомментировала «Вести. Дежурная часть» общественница Дора Хамаганова.
Помимо этого, в программе привели аудиозапись из интернета, в которой, предположительно Баир Жамбалов, рассказывает о подробностях страшного ДТП.
- Я выехал на своей машине раньше. Не на своей, а на машине друга. Он новую купил, она даже без номеров. Совершенно новая, «Туарег». И он попросил попробовать, - говорит человек на аудиозаписи.
Также в программе рассказали, что многие заступались за политика, например, поэт, глава литературного союза республики Баяр Жигмытов, который опубликовал в соцсетях пост в его защиту.
«По международным и российским правилам водитель автотранспорта может убить-раздавить-ушибить всех прохожих на трассе вне зебры, и будет прав», писал Баяр Жигмытов.
Кроме того, журналисты поделились биографией предпринимателя Галуста Пилосяна, который вначале взял вину на себя, и сообщили, что он дружил с Баиром Жамбаловым ещё с юности.
- У Пилосяна сразу несколько компаний, но основной доход связан со строительством. Фирма Пилосяна выигрывала муниципальные тендеры, - сообщают в «Вести. Дежурная часть».
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 апреля Баир Жамбалов был задержан. Следователи собрали доказательства, что за рулём был именно он, а не его друг. Теперь Жамбалов стал единственным обвиняемым. На него возбуждено два уголовных дела по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности».
Жамбалов отправлен под домашний арест.
Программа «Вести. Дежурная часть» посвятила сюжет Баиру Жамбалову
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