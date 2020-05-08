В Бурятии житель Приморья пытался дать взятку

Мужчина пытался избежать составления протокола за курение в неположенном месте



В феврале 2020 года жителя Приморского края поймали за курением на станции Таксимо Муйского района Бурятии. Мужчину отвели в комнату полиции, где составили протокол об административном правонарушении «Нарушение запрета курения на отдельных объектах».



В комнате полиции мужчина попытался дать взятку полицейскому. Он предложил стражу порядка трёх тысяч рублей.



Теперь уголовное дело о попытке дачи взятки направлено в мировой суд Муйского района. Мужчина уже признал свою вину, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

