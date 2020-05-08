 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Мая

07 Мая

Популярное

В Бурятии житель Приморья пытался дать взятку

В Бурятии житель Приморья пытался дать взятку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина пытался избежать составления протокола за курение в неположенном месте

В феврале 2020 года жителя Приморского края поймали за курением на станции Таксимо Муйского района Бурятии. Мужчину отвели в комнату полиции, где составили протокол об административном правонарушении «Нарушение запрета курения на отдельных объектах».

В комнате полиции мужчина попытался дать взятку полицейскому. Он предложил стражу порядка трёх тысяч рублей.

Теперь уголовное дело о попытке дачи взятки направлено в мировой суд Муйского района. Мужчина уже признал свою вину, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. 
покушение на дачу взятки должностному лицу полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии за неделю число больных COVID-19 выросло в 1,8 раза
В Бурятии за неделю число больных COVID-19 выросло в 1,8 раза
Происшествия, 08.05.2020
Бурятия вошла в пятёрку регионов ДФО с высоким приростом больных COVID-19 за неделю
В Улан-Удэ девушка с отсутствием чувства габаритов устроила ДТП
В Улан-Удэ девушка с отсутствием чувства габаритов устроила ДТП
Происшествия, 08.05.2020
Девушка-водитель не рассчитала габариты своего «Фита»
Улан-удэнца с поличным поймали на месте кражи
Улан-удэнца с поличным поймали на месте кражи
Происшествия, 08.05.2020
Мужчина пытался стащить 26 кг медных деталей
Житель Бурятии споткнулся и едва не убил подругу шампуром
Житель Бурятии споткнулся и едва не убил подругу шампуром
Происшествия, 07.05.2020
Испугавшись крови, мужчина убежал из дома
ГУФСИН Иркутской области опровергло информацию о смерти бунтовщика
ГУФСИН Иркутской области опровергло информацию о смерти бунтовщика
Происшествия, 07.05.2020
По версии некоторых СМИ, осуждённый, «получивший перелом позвоночника» скончался в одной из больниц
Мошенники оформили на улан-удэнку кредит
Мошенники оформили на улан-удэнку кредит
Происшествия, 07.05.2020
35-летняя горожанка опомнилась, когда получила сообщение о поданной заявке на кредит
В Бурятию привезут бастовавших в Якутии вахтовиков
В Бурятию привезут бастовавших в Якутии вахтовиков
Происшествия, 07.05.2020
Ориентировочно с Чаяндинского месторождения, где произошла крупная вспышка коронавируса, прилетят более ста человек
Коронавирус пришёл в ещё один отдалённый район Бурятии
Коронавирус пришёл в ещё один отдалённый район Бурятии
Происшествия, 07.05.2020
Заразившийся мужчина прилетел из Москвы
В Иркутской области мотоциклист без прав сбил подростка и скрылся
В Иркутской области мотоциклист без прав сбил подростка и скрылся
Происшествия, 07.05.2020
После аварии водитель уехал с места ДТП и не помог юноше

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^