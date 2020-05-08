Мужчина пытался избежать составления протокола за курение в неположенном месте
В феврале 2020 года жителя Приморского края поймали за курением на станции Таксимо Муйского района Бурятии. Мужчину отвели в комнату полиции, где составили протокол об административном правонарушении «Нарушение запрета курения на отдельных объектах».
В комнате полиции мужчина попытался дать взятку полицейскому. Он предложил стражу порядка трёх тысяч рублей.
Теперь уголовное дело о попытке дачи взятки направлено в мировой суд Муйского района. Мужчина уже признал свою вину, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Бурятии житель Приморья пытался дать взятку
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бурятия вошла в пятёрку регионов ДФО с высоким приростом больных COVID-19 за неделю
Мужчину ударило током
В Ангарске активизировались форточники
Девушка-водитель не рассчитала габариты своего «Фита»
Мужчина пытался стащить 26 кг медных деталей
479 нарушителей отделались предупреждениями
Только за одни сутки составили 73 протокола
Испугавшись крови, мужчина убежал из дома
Авария произошла днём
По версии некоторых СМИ, осуждённый, «получивший перелом позвоночника» скончался в одной из больниц
35-летняя горожанка опомнилась, когда получила сообщение о поданной заявке на кредит
Ориентировочно с Чаяндинского месторождения, где произошла крупная вспышка коронавируса, прилетят более ста человек
Заразившийся мужчина прилетел из Москвы
После аварии водитель уехал с места ДТП и не помог юноше
За это осуждённый платил сотруднику колонии