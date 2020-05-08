 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Мая

07 Мая

Популярное

В Бурятии за неделю число больных COVID-19 выросло в 1,8 раза

В Бурятии за неделю число больных COVID-19 выросло в 1,8 раза
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Бурятия вошла в пятёрку регионов ДФО с высоким приростом больных COVID-19 за неделю

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Бурятии с 1 по 7 мая в 1,8 раза выросло количество выявленных случаев заболевания. За последнюю неделю прирост подтверждённых случаев в республике составил 228 человек.

Среди регионов ДФО Забайкальский край занимает первое место в рейтинге с приростом в 2,2 раза. Далее идёт Амурская область - в два раза, Республика Саха (Якутия) - в 1,9 раз. Замыкают пятерку Республика Бурятия и Приморский край с показателем в 1,8 раз.

Наименьший прирост заболеваемости (в 1,3 раза) зафиксированы в трёх регионах: Камчатском крае, Сахалинской области и Еврейской АО.

В общем по ДФО подтверждённых случаев COVID-19 увеличилось в 1,6 раз. В целом по России показатель немного выше – количество заболевших увеличилось в 1,7 раз.

По состоянию на 7 мая, в России насчитывается 177 160 случаев. Это пятое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией. Первое место по заболеваемости занимает США – 1 244 119 человек, второе место Испания – 220 325 человек, третье место Италия – 215 858 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 7 мая, в Бурятии 518 случаев заражения коронавирусом.

Во избежание распространения COVID-19 необходимо соблюдать эпидемиологические требования и соблюдать режим самоизоляции.

коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии за неделю число больных COVID-19 выросло в 1,8 раза
В Бурятии за неделю число больных COVID-19 выросло в 1,8 раза
Происшествия, 08.05.2020
Бурятия вошла в пятёрку регионов ДФО с высоким приростом больных COVID-19 за неделю
В Улан-Удэ девушка с отсутствием чувства габаритов устроила ДТП
В Улан-Удэ девушка с отсутствием чувства габаритов устроила ДТП
Происшествия, 08.05.2020
Девушка-водитель не рассчитала габариты своего «Фита»
Улан-удэнца с поличным поймали на месте кражи
Улан-удэнца с поличным поймали на месте кражи
Происшествия, 08.05.2020
Мужчина пытался стащить 26 кг медных деталей
Житель Бурятии споткнулся и едва не убил подругу шампуром
Житель Бурятии споткнулся и едва не убил подругу шампуром
Происшествия, 07.05.2020
Испугавшись крови, мужчина убежал из дома
ГУФСИН Иркутской области опровергло информацию о смерти бунтовщика
ГУФСИН Иркутской области опровергло информацию о смерти бунтовщика
Происшествия, 07.05.2020
По версии некоторых СМИ, осуждённый, «получивший перелом позвоночника» скончался в одной из больниц
Мошенники оформили на улан-удэнку кредит
Мошенники оформили на улан-удэнку кредит
Происшествия, 07.05.2020
35-летняя горожанка опомнилась, когда получила сообщение о поданной заявке на кредит
В Бурятию привезут бастовавших в Якутии вахтовиков
В Бурятию привезут бастовавших в Якутии вахтовиков
Происшествия, 07.05.2020
Ориентировочно с Чаяндинского месторождения, где произошла крупная вспышка коронавируса, прилетят более ста человек
Коронавирус пришёл в ещё один отдалённый район Бурятии
Коронавирус пришёл в ещё один отдалённый район Бурятии
Происшествия, 07.05.2020
Заразившийся мужчина прилетел из Москвы
В Иркутской области мотоциклист без прав сбил подростка и скрылся
В Иркутской области мотоциклист без прав сбил подростка и скрылся
Происшествия, 07.05.2020
После аварии водитель уехал с места ДТП и не помог юноше

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^