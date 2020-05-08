Бурятия вошла в пятёрку регионов ДФО с высоким приростом больных COVID-19 за неделю
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Бурятии с 1 по 7 мая в 1,8 раза выросло количество выявленных случаев заболевания. За последнюю неделю прирост подтверждённых случаев в республике составил 228 человек.
Среди регионов ДФО Забайкальский край занимает первое место в рейтинге с приростом в 2,2 раза. Далее идёт Амурская область - в два раза, Республика Саха (Якутия) - в 1,9 раз. Замыкают пятерку Республика Бурятия и Приморский край с показателем в 1,8 раз.
Наименьший прирост заболеваемости (в 1,3 раза) зафиксированы в трёх регионах: Камчатском крае, Сахалинской области и Еврейской АО.
В общем по ДФО подтверждённых случаев COVID-19 увеличилось в 1,6 раз. В целом по России показатель немного выше – количество заболевших увеличилось в 1,7 раз.
По состоянию на 7 мая, в России насчитывается 177 160 случаев. Это пятое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией. Первое место по заболеваемости занимает США – 1 244 119 человек, второе место Испания – 220 325 человек, третье место Италия – 215 858 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 7 мая, в Бурятии 518 случаев заражения коронавирусом.
Во избежание распространения COVID-19 необходимо соблюдать эпидемиологические требования и соблюдать режим самоизоляции.
В Бурятии за неделю число больных COVID-19 выросло в 1,8 раза
Происшествия, Фото:
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