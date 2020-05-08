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В Забайкалье помощник машиниста лишился руки

В Забайкалье помощник машиниста лишился руки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину ударило током

В Забайкальском крае проводится доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 33-летнего помощника машиниста буровой установки.

По предварительным данным, 24 апреля в районе станции Песчанка Забайкальской железной дороги работниками Читинского проектно-изыскательского института «Забайкалжелдорпроект» - филиала АО «Росжелдорпроект» производились буровые работы для получения проб грунта.

Мачта буровой установки при очередном подъёме попала в дугу высоковольтной линии электропередач, в результате чего управлявший мачтой помощник машиниста получил электротравму. С ожогами 50% тела мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему впоследствии ампутировали руку.

- В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
Забайкальский край производственная травма
 
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