Мужчину ударило током
В Забайкальском крае проводится доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 33-летнего помощника машиниста буровой установки.
По предварительным данным, 24 апреля в районе станции Песчанка Забайкальской железной дороги работниками Читинского проектно-изыскательского института «Забайкалжелдорпроект» - филиала АО «Росжелдорпроект» производились буровые работы для получения проб грунта.
Мачта буровой установки при очередном подъёме попала в дугу высоковольтной линии электропередач, в результате чего управлявший мачтой помощник машиниста получил электротравму. С ожогами 50% тела мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему впоследствии ампутировали руку.
- В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
В Забайкалье помощник машиниста лишился руки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бурятия вошла в пятёрку регионов ДФО с высоким приростом больных COVID-19 за неделю
Мужчину ударило током
В Ангарске активизировались форточники
Девушка-водитель не рассчитала габариты своего «Фита»
Мужчина пытался стащить 26 кг медных деталей
479 нарушителей отделались предупреждениями
Только за одни сутки составили 73 протокола
Испугавшись крови, мужчина убежал из дома
Авария произошла днём
По версии некоторых СМИ, осуждённый, «получивший перелом позвоночника» скончался в одной из больниц
35-летняя горожанка опомнилась, когда получила сообщение о поданной заявке на кредит
Ориентировочно с Чаяндинского месторождения, где произошла крупная вспышка коронавируса, прилетят более ста человек
Заразившийся мужчина прилетел из Москвы
После аварии водитель уехал с места ДТП и не помог юноше
За это осуждённый платил сотруднику колонии