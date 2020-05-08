В Улан-Удэ девушка с отсутствием чувства габаритов устроила ДТП





6 мая около 14 часов на улице Пищевая в Улан-Удэ столкнулись «Тойота Виш» и «Хонда Фит». Виновником аварии стала девушка-водитель на «Фите» - она пыталась повернуть налево, когда произошло столкновение.Водители не получили травм.ДТП достаточно рядовое, если бы не одно но. То, как водитель «Хонды» сворачивала налево, вызвало огромное удивление у очевидцев. На фото с места видно, что водитель абсолютно не рассчитала габариты своей машины и, кажется, вообще потеряла ощущение пространства. Даже если бы она не столкнулась с «Тойотой», автомобиль неминуемо бы врезался в бордюр и выехал бы на тротуар.