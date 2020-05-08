Мужчина пытался стащить 26 кг медных деталей
Транспортные полицейские задержали 39-летнего ранее судимого жителя Улан-Удэ на месте краже.
Мужчина пытался украсть с территории железнодорожного предприятия медные детали весом более 26 кг. Детали затем планировал сдать в пункт приёма металлолома.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника на месте преступления. Общий ущерб составил более 11 000 рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
Улан-удэнца с поличным поймали на месте кражи
Происшествия, Фото:
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