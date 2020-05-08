479 нарушителей отделались предупреждениями
В Забайкальском крае с момента ввода ограничений в рамках борьбы с коронавирусом региональными судами выписано 1050 штрафов за нарушение самоизоляции. 479 нарушителей отделались предупреждениями. Работа по выявлению нарушений ведется ежедневно.
Ограничения введены в Забайкалье с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Для оперативного выявления возможного круга контактных лиц заболевшего человека в общественных местах в регионе введены цифровые пропуска. Система позволяет сопоставить маршруты передвижения.
Для получения пропуска на передвижение гражданину необходимо зарегистрироваться на госуслугах без подтверждения учётной записи в МФЦ, скачать приложение «Госуслуги стоп коронавирус», войти в приложение, пройти анкетирование, выбрать цель передвижения.
Детям, не имеющим паспорт РФ, не нужен цифровой пропуск, родителям и законным опекунам необходимо оформить пропуск на себя и иметь документы на ребёнка.
Если отсутствует техническая возможность оформить цифровой пропуск, гражданам необходимо соблюдать прежние меры безопасности в непростой эпидемиологический период, к примеру, выгул собак осуществлять в пределах придомовой территории, посещение магазинов и аптек, вынос мусора – в пределах квартала. В общественных местах обязательно соблюдать масочный режим.
С 7 мая постоянный цифровой пропуск для работы может оформить только работодатель. Самостоятельно через приложение сделать это не получится. Если есть пропуск от организации на работу, то он действует для передвижения от дома до места работы. Если нужен пропуск для похода в магазин и иных случаев, предусмотренных приложением, нужно оформить разовый пропуск в приложении: «Госуслуги стопокоранавирус», сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Более тысячи штрафов выписали в Забайкалье за нарушение самоизоляции
Происшествия, Фото:
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