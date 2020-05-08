 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Мая

07 Мая

Популярное

Более тысячи штрафов выписали в Забайкалье за нарушение самоизоляции

Более тысячи штрафов выписали в Забайкалье за нарушение самоизоляции
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
479 нарушителей отделались предупреждениями

В Забайкальском крае с момента ввода ограничений в рамках борьбы с коронавирусом региональными судами выписано 1050 штрафов за нарушение самоизоляции. 479 нарушителей отделались предупреждениями. Работа по выявлению нарушений ведется ежедневно.

Ограничения введены в Забайкалье с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Для оперативного выявления возможного круга контактных лиц заболевшего человека в общественных местах в регионе введены цифровые пропуска. Система позволяет сопоставить маршруты передвижения.

Для получения пропуска на передвижение гражданину необходимо зарегистрироваться на госуслугах без подтверждения учётной записи в МФЦ, скачать приложение «Госуслуги стоп коронавирус», войти в приложение, пройти анкетирование, выбрать цель передвижения.

Детям, не имеющим паспорт РФ, не нужен цифровой пропуск, родителям и законным опекунам необходимо оформить пропуск на себя и иметь документы на ребёнка.

Если отсутствует техническая возможность оформить цифровой пропуск, гражданам необходимо соблюдать прежние меры безопасности в непростой эпидемиологический период, к примеру, выгул собак осуществлять в пределах придомовой территории, посещение магазинов и аптек, вынос мусора – в пределах квартала. В общественных местах обязательно соблюдать масочный режим.

С 7 мая постоянный цифровой пропуск для работы может оформить только работодатель. Самостоятельно через приложение сделать это не получится. Если есть пропуск от организации на работу, то он действует для передвижения от дома до места работы. Если нужен пропуск для похода в магазин и иных случаев, предусмотренных приложением, нужно оформить разовый пропуск в приложении: «Госуслуги стопокоранавирус», сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
самоизоляция коронавирус штраф
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии споткнулся и едва не убил подругу шампуром
Житель Бурятии споткнулся и едва не убил подругу шампуром
Происшествия, 07.05.2020
Испугавшись крови, мужчина убежал из дома
ГУФСИН Иркутской области опровергло информацию о смерти бунтовщика
ГУФСИН Иркутской области опровергло информацию о смерти бунтовщика
Происшествия, 07.05.2020
По версии некоторых СМИ, осуждённый, «получивший перелом позвоночника» скончался в одной из больниц
Мошенники оформили на улан-удэнку кредит
Мошенники оформили на улан-удэнку кредит
Происшествия, 07.05.2020
35-летняя горожанка опомнилась, когда получила сообщение о поданной заявке на кредит
В Бурятию привезут бастовавших в Якутии вахтовиков
В Бурятию привезут бастовавших в Якутии вахтовиков
Происшествия, 07.05.2020
Ориентировочно с Чаяндинского месторождения, где произошла крупная вспышка коронавируса, прилетят более ста человек
Коронавирус пришёл в ещё один отдалённый район Бурятии
Коронавирус пришёл в ещё один отдалённый район Бурятии
Происшествия, 07.05.2020
Заразившийся мужчина прилетел из Москвы
В Иркутской области мотоциклист без прав сбил подростка и скрылся
В Иркутской области мотоциклист без прав сбил подростка и скрылся
Происшествия, 07.05.2020
После аварии водитель уехал с места ДТП и не помог юноше
В Бурятии полицейский задержал мужчину с мешком марихуаны
В Бурятии полицейский задержал мужчину с мешком марихуаны
Происшествия, 07.05.2020
Также у задержанного установлен факт потребления наркотиков
Забайкалец отдал мошенникам 3,5 миллиона
Забайкалец отдал мошенникам 3,5 миллиона
Происшествия, 07.05.2020
Житель Борзинского района распродал своё имущество, бизнес и взял крупный кредит  
Иркутянин сбил пешехода и помял внедорожник
Иркутянин сбил пешехода и помял внедорожник
Происшествия, 07.05.2020
Водитель, возможно, намеренно сбил своего знакомого
Усольчанин своровал 450 железнодорожных деталей
Усольчанин своровал 450 железнодорожных деталей
Происшествия, 07.05.2020
Мужчина два месяца воровал детали
В Улан-Удэ поймали алиментщика, задолжавшего полмиллиона
В Улан-Удэ поймали алиментщика, задолжавшего полмиллиона
Происшествия, 07.05.2020
Нетрезвого мужчину на улице заметили росгвардейцы
Житель Бурятии зарезал друга, которому продал мотоцикл за водку
Житель Бурятии зарезал друга, которому продал мотоцикл за водку
Происшествия, 07.05.2020
Пьяный мужчина не разобрался в деталях сделки и согласился

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^