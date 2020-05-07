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В Улан-Удэ произошло ДТП на круговой развязке

В Улан-Удэ произошло ДТП на круговой развязке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла днём

Сегодня около 15 часов на круговой развязке в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП.

Водитель «Тойоты Вензы» двигался по средней полосе. Когда начал перестраиваться, произошло столкновение с «Субару Легаси», который ехал по крайней правой полосе.

Обошлось без пострадавших.



Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на улице Бабушкина произошло тройное ДТП. Виновником стал маршрутчик, пытавшийся опередить конкурента. 
ДТП
 
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