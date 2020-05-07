По версии некоторых СМИ, осуждённый, «получивший перелом позвоночника» скончался в одной из больниц
В ГУФСИН России по Иркутской области опровергли информацию о смерти заключённого, «получившего компрессионный перелом позвоночника в ходе бунта 10 апреля». По версии некоторых СМИ участник бунта скончался в одной из больниц Воронежа.
- Все эти сведения не соответствуют действительности. Осужденные, являющиеся участниками беспорядков в ИК-15, на время расследования переведены в другие учреждения УИС Иркутской области. В другие регионы России осуждённых из ИК-15 не этапировали. Ни у одного из участников бунта не был диагностирован компрессионный перелом позвоночника, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 апреля в колонии № 15 в Ангарске в Иркутской области произошёл бунт заключённых. Во время беспорядков осуждённые подожгли несколько зданий на территории исправительного учреждения.
ГУФСИН Иркутской области опровергло информацию о смерти бунтовщика
Происшествия, Фото:
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