35-летняя горожанка опомнилась, когда получила сообщение о поданной заявке на кредит
Поздним вечером 4 мая в отдел полиции Октябрьского района поступило сообщение от 35-летней жительницы Улан-Удэ о мошенничестве. Она рассказала, что ей позвонил мужчина и, представившись сотрудником банка, сообщил, что неизвестные пытаются снять с её счета деньги и оформить от её имени кредит. Для пресечения действий необходимо продиктовать номер банковской карты и поступающие к ней в смс коды.
Доверившись собеседнику, женщина продиктовала необходимые данные. Однако позже, получив сообщение о поданной заявке на кредит, поняла, что имеет дело с мошенниками и заблокировала карту.
Тем временем на её счёт поступили более 120 тысяч кредитных средств, их гражданка не успела перевести мошенникам, а с карты за страховку списались 11,5 тысяч рублей.
От мошенников пострадал ещё один 41-летний житель Улан-Удэ. Заявление поступило от него 5 мая.
- Мужчина пострадал от злоумышленников, которые, действуя от имени сотрудников банка, сообщили о необходимости блокировки его банковской карты. Он также назвал номер карты и коды в СМС и лишился 47 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В обоих случаях потерпевшие были информированы о мошенничествах, но по собственной неосмотрительности стали жертвами обмана. Полиция Бурятии призывает граждан проявлять бдительность: при поступлении звонков об угрозах сохранности денежных средств не допускать паники, и прекращать дальнейшее общение с незнакомцами. Перепроверять поступающую информацию необходимо по телефону горячей линии банка.
Мошенники оформили на улан-удэнку кредит
Происшествия, Фото:
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