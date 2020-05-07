В Иркутской области мотоциклист без прав сбил подростка и скрылся

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

После аварии водитель уехал с места ДТП и не помог юноше



Сотрудники ГИБДД Тулунского района Иркутской области задержали мотоциклиста, сбившего 16-летнего подростка и скрывшегося с места аварии.



ДТП произошло в посёлке Котик. Вечером водитель сбил пешехода, который шёл по правому краю дороги. После аварии он скрылся, не оказав помощи пострадавшему. Подростка доставили в больницу.



В ходе розыска дорожные полицейские установили личность мотоциклиста. Им оказался 30-летний местный житель, у которого никогда не было водительского удостоверения.



Инспекторы ДПС составили в отношении нарушителя семь административных протоколов по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

