За это осуждённый платил сотруднику колонии
В Забайкальском крае перед судом предстанет бывший сотрудник исправительной колонии № 2, которая находится в посёлке Шара-Горхон. Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мелком взяточничестве, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
По версии следствия, в 2019 году младший инспектор отдела безопасности ИК-2 познакомился с осуждённым. Для него за взятки проносил на территорию колонии флеш-карты с записанными фильмами, а также продукты питания.
В мае и июне 2019 года сотрудник колонии за свои услуги получил 6 и 9,8 тысяч рублей.
Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности колонии. Обвиняемый уволен по отрицательным основаниям. В ходе предварительного следствия он полностью признал свою вину.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Если обвиняемый будет признан виновным, то за злоупотребление должностными полномочиями ему грозит до 4 лет лишения свободы, а за мелкое взяточничество – до одного года лишения свободы.
В Забайкалье работник колонии проносил осуждённому флешки с фильмами
Происшествия, Фото:
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