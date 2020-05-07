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В Забайкалье работник колонии проносил осуждённому флешки с фильмами

В Забайкалье работник колонии проносил осуждённому флешки с фильмами
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За это осуждённый платил сотруднику колонии

В Забайкальском крае перед судом предстанет бывший сотрудник исправительной колонии № 2, которая находится в посёлке Шара-Горхон. Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мелком взяточничестве, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

По версии следствия, в 2019 году младший инспектор отдела безопасности ИК-2 познакомился с осуждённым. Для него за взятки проносил на территорию колонии флеш-карты с записанными фильмами, а также продукты питания.

В мае и июне 2019 года сотрудник колонии за свои услуги получил 6 и 9,8 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности колонии. Обвиняемый уволен по отрицательным основаниям. В ходе предварительного следствия он полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Если обвиняемый будет признан виновным, то за злоупотребление должностными полномочиями ему грозит до 4 лет лишения свободы, а за мелкое взяточничество – до одного года лишения свободы. 
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