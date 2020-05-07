В Бурятии полицейский задержал мужчину с мешком марихуаны

Происшествия, Фото: из архива

Также у задержанного установлен факт потребления наркотиков



1 мая в Закаменском районе Бурятии участковый уполномоченный полиции в 12 километрах от села Михайловка задержал 40-летнего местного жителя. У мужчины был изъят мешок с 1300 граммами марихуаны.



Кроме того, у задержанного установлен факт потребления наркотиков.



Мужчина нигде не работает, ранее не судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

