Также у задержанного установлен факт потребления наркотиков
1 мая в Закаменском районе Бурятии участковый уполномоченный полиции в 12 километрах от села Михайловка задержал 40-летнего местного жителя. У мужчины был изъят мешок с 1300 граммами марихуаны.
Кроме того, у задержанного установлен факт потребления наркотиков.
Мужчина нигде не работает, ранее не судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии полицейский задержал мужчину с мешком марихуаны
Происшествия, Фото:
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