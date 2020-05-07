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В Бурятии полицейский задержал мужчину с мешком марихуаны

В Бурятии полицейский задержал мужчину с мешком марихуаны
Происшествия,  Фото:из архива
Также у задержанного установлен факт потребления наркотиков

1 мая в Закаменском районе Бурятии участковый уполномоченный полиции в 12 километрах от села Михайловка задержал 40-летнего местного жителя. У мужчины был изъят мешок с 1300 граммами марихуаны.

Кроме того, у задержанного установлен факт потребления наркотиков.

Мужчина нигде не работает, ранее не судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
марихуана наркотики
 
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