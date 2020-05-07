Пьяный мужчина не разобрался в деталях сделки и согласился
3 мая в доме в селе Холтосон Закаменского района Бурятии был убит 37-летний местный житель. По подозрению в преступлении на месте задержан 61-летний пенсионер, с которым потерпевший незадолго до смерти пытался заключить сделку купли-продажи мотоцикла. На допросе задержанный мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учинённой им расправы. Ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, пенсионер часто употреблял спиртные напитки. 3 мая в состоянии алкогольного опьянения по пути в магазин он повстречал односельчанина, который предложил ему продать мотоцикл за бутылку водки. Пенсионер не понял суть предложения, но, услышав про алкоголь, согласился. Обрадованный покупатель вечером пришёл домой к владельцу мотоцикла и принёс спиртное в качестве оговорённой платы, которое они вместе стали употреблять.
- После застолья мужчина потребовал мотоцикл, но хозяин отказался от сделки, сославшись на недопонимание. Тогда несостоявшийся покупатель ударил собутыльника ладонью по лицу. В ответ пенсионер схватил со стола нож и стал наносить им удары по телу гостя. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый остался дома, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Вскоре в поисках убитого мужчины к нему приехала жена. Увидев тело супруга, женщина позвала соседа и с ним вызвала сотрудников полиции.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.
Житель Бурятии зарезал друга, которому продал мотоцикл за водку
Происшествия, Фото:
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