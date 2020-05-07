Участковый задержал «чёрного» лесоруба
4 мая в полицию поступило заявление от сотрудника лесхоза о незаконной рубке в лесу Джидинского участкового лесничества. Неизвестный в 20 километрах от села Верхний Ичётуй спилил около 11 кубометров лиственниц. Ущерб составил свыше 80 тысяч рублей.
Участковый уполномоченный полиции по подозрению в незаконной заготовке древесины задержал 33-летнего жителя села. Мужчина не работает, ранее не судим.
У него изъяты грузовая машина, спиленный лес, бензопила. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса. Кроме того, в отношении гражданина составлен протокол по ст. 8.32 КоАП РФ – за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии незаконно рубил лиственницы
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Участковый задержал «чёрного» лесоруба
Полученную медную проволоку он продал знакомому
Полицейские задержали браконьера на озере Гусиное
Самолёт сбросил 46 тонн воды
В изоляции в детской республиканской клинической больнице оказались 229 человек
Из-за коронавируса и снижения числа пассажиров между маршрутами обострилась конкуренция, что и привело к аварии на Бабушкина
Грабитель неоднократно судим
Пожар в двухэтажном доме произошёл ночью
Они нарушили режим самоизоляции и запрет на пребывание в лесах
Темпы прироста заболевших слегка снизились
Специалисты назвали отношение числа умерших людей к числу выявленных заболевших в Бурятии
За майские праздники было сбито две опоры
Мужчина развёл в ветреную погоду костёр для приготовления пищи
Происшествия, 06.05.2020
В происшествии с составом никто не пострадал
Происшествия, 06.05.2020
Пожары действуют в районе Молоковки и Угдана