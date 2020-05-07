Житель Бурятии незаконно рубил лиственницы

Участковый задержал «чёрного» лесоруба



4 мая в полицию поступило заявление от сотрудника лесхоза о незаконной рубке в лесу Джидинского участкового лесничества. Неизвестный в 20 километрах от села Верхний Ичётуй спилил около 11 кубометров лиственниц. Ущерб составил свыше 80 тысяч рублей.



Участковый уполномоченный полиции по подозрению в незаконной заготовке древесины задержал 33-летнего жителя села. Мужчина не работает, ранее не судим.



У него изъяты грузовая машина, спиленный лес, бензопила. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса. Кроме того, в отношении гражданина составлен протокол по ст. 8.32 КоАП РФ – за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

