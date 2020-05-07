Полученную медную проволоку он продал знакомому
Сотрудники уголовного розыска Закаменского района установили подозреваемого в краже кабеля с инженерного сооружения. В середине марта 16-летний школьник срезал 60 метров многопарного кабеля, проложенного вдоль автодорожного моста через реку Модонкуль.
Ущерб составил около 36 тысяч рублей.
Полученную из него медную проволоку он продал местному жителю.
На учёте в ПДН несовершеннолетний не состоит.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся дознание, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии подросток срезал 60 метров многопарного кабеля
Происшествия, Фото:
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