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Житель Бурятии ловил окуней сетями

Житель Бурятии ловил окуней сетями
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Полицейские задержали браконьера на озере Гусиное

Утром 5 мая сотрудники полиции заметили на берегу озера Гусиное мужчину, который с помощью резиновой лодки и сетей ловил рыбу. У 41-летнего жителя Гусиноозёрска изъяты щука, плотва и 32 окуня общим весом 8,6 кг. Ущерб оценён на сумму более 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса.

В полиции Бурятии напоминает жителям республики о действующих ограничениях на добычу водных биологических ресурсов. В том числе – о запрете на вылов омуля.

В конце апреля в регионе стартовала операция «Путина», направленная на обеспечение сохранности водных биоресурсов в нерестовый период и усиление борьбы с незаконным выловом рыбы. Первый её этап продлится до 30 июня, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
браконьерство
 
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