Полицейские задержали браконьера на озере Гусиное
Утром 5 мая сотрудники полиции заметили на берегу озера Гусиное мужчину, который с помощью резиновой лодки и сетей ловил рыбу. У 41-летнего жителя Гусиноозёрска изъяты щука, плотва и 32 окуня общим весом 8,6 кг. Ущерб оценён на сумму более 20 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса.
В полиции Бурятии напоминает жителям республики о действующих ограничениях на добычу водных биологических ресурсов. В том числе – о запрете на вылов омуля.
В конце апреля в регионе стартовала операция «Путина», направленная на обеспечение сохранности водных биоресурсов в нерестовый период и усиление борьбы с незаконным выловом рыбы. Первый её этап продлится до 30 июня, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии ловил окуней сетями
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Участковый задержал «чёрного» лесоруба
Полученную медную проволоку он продал знакомому
Полицейские задержали браконьера на озере Гусиное
Самолёт сбросил 46 тонн воды
В изоляции в детской республиканской клинической больнице оказались 229 человек
Из-за коронавируса и снижения числа пассажиров между маршрутами обострилась конкуренция, что и привело к аварии на Бабушкина
Грабитель неоднократно судим
Пожар в двухэтажном доме произошёл ночью
Они нарушили режим самоизоляции и запрет на пребывание в лесах
Темпы прироста заболевших слегка снизились
Специалисты назвали отношение числа умерших людей к числу выявленных заболевших в Бурятии
За майские праздники было сбито две опоры
Мужчина развёл в ветреную погоду костёр для приготовления пищи
Происшествия, 06.05.2020
В происшествии с составом никто не пострадал
Происшествия, 06.05.2020
Пожары действуют в районе Молоковки и Угдана