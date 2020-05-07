Житель Бурятии ловил окуней сетями

Полицейские задержали браконьера на озере Гусиное



Утром 5 мая сотрудники полиции заметили на берегу озера Гусиное мужчину, который с помощью резиновой лодки и сетей ловил рыбу. У 41-летнего жителя Гусиноозёрска изъяты щука, плотва и 32 окуня общим весом 8,6 кг. Ущерб оценён на сумму более 20 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса.



В полиции Бурятии напоминает жителям республики о действующих ограничениях на добычу водных биологических ресурсов. В том числе – о запрете на вылов омуля.



В конце апреля в регионе стартовала операция «Путина», направленная на обеспечение сохранности водных биоресурсов в нерестовый период и усиление борьбы с незаконным выловом рыбы. Первый её этап продлится до 30 июня, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

