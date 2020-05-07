В детской больнице Улан-Удэ вслед за санитаркой COVID-19 выявили у медсестры

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о положительном диагнозе на коронавирус у санитарки детской республиканской клинической больницы. Сегодня сообщается уже о двух случаях COVID-19. Коронавирус выявили также у медсестры.
- В хирургическом корпусе больницы введён карантин из-за регистрации сразу двух случаев COVID-19 – у медсестры отделения реанимации и санитарки отделения травматологии, - сообщили в детской республиканской клинической больнице.
Чтобы предупредить распространение инфекции, по предписанию Роспотребнадзора с 4 мая запрещены прием новых пациентов, перевод, выписки в отделения хирургического корпуса. В режиме изоляции находятся 229 человек: 131 пациент, 36 ухаживающих, 62 человека персонала. Им продолжает оказываться помощь, всем взяты мазки на коронавирус.
- На период карантина для экстренной хирургической помощи детям развернуто отделение на резервных площадях корпуса «Ж» - для экстренной хирургии, травматологии с койками нейрохирургии - 30 коек, ЛОР и реанимация. Медицинскую помощь осуществляет запланированный на случай карантина резервный медицинский персонал. Сформированы дежурные смены по графику, - уточнили в больнице.
Экстренная помощь в ДРКБ оказывается в штатном режиме. Дети, нуждающиеся в экстренной стационарной помощи, поступают через приёмно-диагностическое отделение.
К 16 часам 6 мая (за двое суток) проведено пять экстренных операций по поводу аппендицита, три по поводу травм, одна нейрохирургическая операция. Оказывается помощь двум детям с ожогами разной степени. Состояние детей соответствует послеоперационному периоду.
Необходимые виды обследований, назначения проводятся без временных задержек, медикаменты в достаточном количестве, заверили в детской больнице.
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии на сегодня выросло до 518.
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии на сегодня выросло до 518.