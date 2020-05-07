Житель Бурятии избил продавщицу и ограбил магазин

Грабитель неоднократно судим



Полиция раскрыла грабёж, совершённый 3 мая в магазине села Хойто-Бэе в Иволгинском районе Бурятии.



Днём нетрезвый покупатель зашёл в торговую точку. Он требовал деньги и угрожал расправой. Мужчина побил продавщицу, а после забрал четыре тысячи рублей.



Преступник задержан, это 40-летний житель села Нижняя Иволга, который был ранее неоднократно судим. В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности за кражу.



- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса «Грабёж». Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

