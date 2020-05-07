Они нарушили режим самоизоляции и запрет на пребывание в лесах
В майские выходные дни в полицию Читы поступило сообщение о пожаре в лесу около микрорайона Сосновый бор. Прибывшие сотрудники ППС задержали 29-летнюю читинку и её 35-летнего сожителя, которые находились в районе пожара.
- В метрах 10-15 они были задержаны. Женщина и мужчина находились рядом с огнём. Данные лица были доставлены в отдел полиции, - рассказал полицейский.
Выяснилось, что, несмотря на действующий в Забайкалье режим ЧС, предполагающий запрет на пребывание в лесах, а также необходимость соблюдения самоизоляции, читинцы приехали в лесной массив, чтобы сфотографироваться.
- Поехали, чтобы сделать фотографии на фоне багульника и сразу покушать, - рассказал в отделе мужчина.
На забайкальцев составлены административные протоколы.
- За нарушение запрета на посещение лесов предусмотрен административный штраф для граждан в размере четырёх тысяч рублей, за невыполнение правил поведения в условиях действующего в регионе режима повышенной готовности – от одной до 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите пару оштрафуют за фотографии в лесу
Происшествия, Фото:
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