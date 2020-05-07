 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Мая

06 Мая

Популярное

В Чите пару оштрафуют за фотографии в лесу

В Чите пару оштрафуют за фотографии в лесу
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Они нарушили режим самоизоляции и запрет на пребывание в лесах

В майские выходные дни в полицию Читы поступило сообщение о пожаре в лесу около микрорайона Сосновый бор. Прибывшие сотрудники ППС задержали 29-летнюю читинку и её 35-летнего сожителя, которые находились в районе пожара.

- В метрах 10-15 они были задержаны. Женщина и мужчина находились рядом с огнём. Данные лица были доставлены в отдел полиции, - рассказал полицейский.

Выяснилось, что, несмотря на действующий в Забайкалье режим ЧС, предполагающий запрет на пребывание в лесах, а также необходимость соблюдения самоизоляции, читинцы приехали в лесной массив, чтобы сфотографироваться.

- Поехали, чтобы сделать фотографии на фоне багульника и сразу покушать, - рассказал в отделе мужчина.

На забайкальцев составлены административные протоколы.

- За нарушение запрета на посещение лесов предусмотрен административный штраф для граждан в размере четырёх тысяч рублей, за невыполнение правил поведения в условиях действующего в регионе режима повышенной готовности – от одной до 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Лес режим ЧС самоизоляция коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии уже 518 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии уже 518 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, 07.05.2020
Темпы прироста заболевших слегка снизились
Бурятия на третьем месте в ДФО по числу смертей от COVID-19
Бурятия на третьем месте в ДФО по числу смертей от COVID-19
Происшествия, 07.05.2020
Специалисты назвали отношение числа умерших людей к числу выявленных заболевших в Бурятии
Водители снесли 14 электроопор в Улан-Удэ
Водители снесли 14 электроопор в Улан-Удэ
Происшествия, 07.05.2020
За майские праздники было сбито две опоры
В Забайкалье монтёр случайно сжёг 360 га леса
В Забайкалье монтёр случайно сжёг 360 га леса
Происшествия, 07.05.2020
Мужчина развёл в ветреную погоду костёр для приготовления пищи
В Иркутске на переезде произошло ДТП с поездом
В Иркутске на переезде произошло ДТП с поездом
Происшествия, 06.05.2020
В происшествии с составом никто не пострадал
Читу накрыло дымом из-за лесных пожаров
Читу накрыло дымом из-за лесных пожаров
Происшествия, 06.05.2020
Пожары действуют в районе Молоковки и Угдана
В Иркутской области женщина ложно обвинила приятеля в краже денег
В Иркутской области женщина ложно обвинила приятеля в краже денег
Происшествия, 06.05.2020
Местную жительницу будут судить за заведомо ложный донос
В Улан-Удэ нашли пропавшего 1 мая мальчика
В Улан-Удэ нашли пропавшего 1 мая мальчика
Происшествия, 06.05.2020
12-летнего ребёнка искали шесть дней
В Бурятии выросло число заболевших коронавирусом полицейских
В Бурятии выросло число заболевших коронавирусом полицейских
Происшествия, 06.05.2020
Сотрудники МВД заразились коронавирусом от вахтовиков
Жителя Ангарска обманули с помощью подложного сайта
Жителя Ангарска обманули с помощью подложного сайта
Происшествия, 06.05.2020
Мужчина перевёл 10 тысяч рублей через сайт-клон
За выходные в Бурятии произошло 100 пожаров
За выходные в Бурятии произошло 100 пожаров
Происшествия, 06.05.2020
В основном, причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём
Житель Иркутской области из ревности убил супругу
Житель Иркутской области из ревности убил супругу
Происшествия, 06.05.2020
Женщина скончалась от ножевого ранения
Пьяный житель Бурятии напал на начальника поезда
Пьяный житель Бурятии напал на начальника поезда
Происшествия, 06.05.2020
Пассажира сперва «взбесил» сотрудник, а затем он внезапно напал на начальника поезда. ВИДЕО  
В Бурятии водители гнали перед сотрудниками ГИБДД
В Бурятии водители гнали перед сотрудниками ГИБДД
Происшествия, 06.05.2020
На федеральной трассе состоялось профилактическое мероприятие «Скорость»
Ангарчанка перевела лжечиновнику более 80 тысяч
Ангарчанка перевела лжечиновнику более 80 тысяч
Происшествия, 06.05.2020
Пенсионерка хотела получить вымышленную компенсацию за то, что не поддалась другим аферистам

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^