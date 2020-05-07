Специалисты назвали отношение числа умерших людей к числу выявленных заболевших в Бурятии
В Бурятии за время пандемии новой коронавирусной инфекции скончалось четыре пациента. Это третье место по количеству смертей от COVID-19 в Дальневосточном федеральном округе. Также четыре летальных случая зафиксировано в Республике Саха (Якутия). Отношение числа умерших людей к числу выявленных заболевших в Бурятии составляет 0,89%. По данному показателю регион занимает шестое место среди субъектов ДФО, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По данным центра, в ДФО наибольшее количество смертей от коронавируса зарегистрировано в Приморском крае – восемь человек. Далее следует Хабаровский край – семь случаев. В Амурской области зафиксирован один летальный исход.
В пятёрку регионов ДФО, в которых отсутствуют летальные случаи, вызванные новой коронавирусной инфекцией, вошли Забайкальский край, Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский АО и Еврейская АО.
По отношению числа умерших людей к числу выявленных заболевших лидирует Магаданская область – 1,47%. За ней следует Приморский край – 1,17%.
Всего в России за время пандемии коронавируса, по данным на 6 мая, выявлено 165 929 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах. Из них скончалось 1 537 человек. В настоящее время Россия занимает 19 место в мире по количеству летальных исходов. Мировой рейтинг возглавляют США, Великобритания и Италия.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 6 мая, в Бурятии 499 случаев заражения коронавирусом.
Бурятия на третьем месте в ДФО по числу смертей от COVID-19
Происшествия, Фото:
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