За майские праздники было сбито две опоры
С начала 2020 года в Улан-Удэ автомобилисты сбили 14 опор уличного освещения. Две из них водители повредили за праздничные дни.
5 мая на улице Комсомольская была сбита опора уличного освещения.
В результате аварии повреждён светильник, оборван провод. Ремонтная бригада МБУ «Горсвет», выехавшая на место, оперативно восстановила освещение. ⠀
Ранее, 1 мая, была сбита опора уличного освещения по адресу улица Боевая, 5 «г». Здесь восстановительные работы произведены в полном объёме.
- В зависимости от степени повреждения опоры уличного освещения восстанавливают, либо меняю на новые. Для этого в ведомстве сформирован необходимый запас оборудования, которое закупается заранее на планируемый год, - сообщили в комитете городского хозяйства.
Для оперативного восстановления сбитых конструкций МБУ «Горсвет» производит ремонт собственными силами. В дальнейшем рассчитывается сумма ущерба, которая предъявляется виновнику для оплаты.
Водители снесли 14 электроопор в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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