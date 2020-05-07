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Водители снесли 14 электроопор в Улан-Удэ

Водители снесли 14 электроопор в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За майские праздники было сбито две опоры

С начала 2020 года в Улан-Удэ автомобилисты сбили 14 опор уличного освещения. Две из них водители повредили за праздничные дни.

5 мая на улице Комсомольская была сбита опора уличного освещения.

В результате аварии повреждён светильник, оборван провод. Ремонтная бригада МБУ «Горсвет», выехавшая на место, оперативно восстановила освещение. ⠀

Ранее, 1 мая, была сбита опора уличного освещения по адресу улица Боевая, 5 «г». Здесь восстановительные работы произведены в полном объёме.

- В зависимости от степени повреждения опоры уличного освещения восстанавливают, либо меняю на новые. Для этого в ведомстве сформирован необходимый запас оборудования, которое закупается заранее на планируемый год, - сообщили в комитете городского хозяйства.

Для оперативного восстановления сбитых конструкций МБУ «Горсвет» производит ремонт собственными силами. В дальнейшем рассчитывается сумма ущерба, которая предъявляется виновнику для оплаты.
ДТП электроснабжение
 
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