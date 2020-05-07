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В Забайкалье монтёр случайно сжёг 360 га леса

В Забайкалье монтёр случайно сжёг 360 га леса
Происшествия, 
Мужчина развёл в ветреную погоду костёр для приготовления пищи

Петровск-Забайкальский межрайонный прокурор Забайкальского края Баир Бундаев утвердил обвинительное постановление по уголовному делу в отношении монтёра железнодорожных путей. Он обвиняется по ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, если деяния причинили крупный ущерб).

По версии дознания, 7 апреля мужчина находился на рабочем месте в районе перегона Новопавловка – Хохотуй. Несмотря на сухую ветреную погоду, он собрал сучья среди сухой травы и развёл костёр для приготовления пищи. Оставив костёр без присмотра, мужчина отошёл к служебному автомобилю за продуктами. В это время под воздействием сильного порывистого ветра огонь от костра перекинуло на сухую траву и далее в лес, вызвав пожар, распространившийся на площадь 360 гектаров.

В результате неосторожных действий мужчины лесному фонду России причинён экологический вред и материальный ущерб на сумму более 86 тысяч рублей. Иск о взыскании указанной суммы прокуратура предъявила в рамках расследования уголовного дела.

Само уголовное дело с утверждённым обвинительным постановлением направлено для рассмотрения по существу в Петровск-Забайкальский городской суд.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

лесные пожары
 
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