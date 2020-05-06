В Иркутской области женщина ложно обвинила приятеля в краже денег

Местную жительницу будут судить за заведомо ложный донос
В Усть-Илимске в суд направлено уголовное дело в отношении 53-летней местной жительницы. Она обвиняется в заведомо ложном доносе о преступлении (ч. 1 ст. 306 УК РФ).
Установлено, что в феврале между женщиной и её знакомым произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений. Обвиняемая, желая наказать своего знакомого, сообщила в дежурную часть о якобы совершенном в отношении неё преступлении.
Будучи предупрежденной об уголовной ответственности, женщина написала заявление о том, что её знакомый украл у неё 20 тысяч рублей.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемая вину признала полностью, свои действия объяснила желанием навредить своему знакомому. Уголовное дело направлено в Усть-Илимский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
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