В Улан-Удэ нашли пропавшего 1 мая мальчика

12-летнего ребёнка искали шесть дней



В Бурятии сегодня полицейские нашли 12-летнего ребёнка, пропавшего шесть дней назад.



- С ним всё в порядке, - уточнили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», 12-летний мальчик ещё 1 мая ушёл из дома на улице Лермонтова в Улан-Удэ, после чего пропал.



В настоящее время с ребёнком работают сотрудники ПДН. Устанавливаются обстоятельства его пропажи и где же он был всё это время.

