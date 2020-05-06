12-летнего ребёнка искали шесть дней
В Бурятии сегодня полицейские нашли 12-летнего ребёнка, пропавшего шесть дней назад.
- С ним всё в порядке, - уточнили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12-летний мальчик ещё 1 мая ушёл из дома на улице Лермонтова в Улан-Удэ, после чего пропал.
В настоящее время с ребёнком работают сотрудники ПДН. Устанавливаются обстоятельства его пропажи и где же он был всё это время.
В Улан-Удэ нашли пропавшего 1 мая мальчика
Происшествия, Фото:
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