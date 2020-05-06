Сотрудники МВД заразились коронавирусом от вахтовиков
В Бурятии число заболевших коронавирусом сотрудников МВД выросло до 15. Об этом сегодня сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее говорилось об 11 сотрудниках Иволгинского ОВД Бурятии, заразившихся коронавирусом.
Известно, что правоохранители обеспечивали общественный порядок в обсерваторе для лиц, прибывающих в республику из других регионов, обеспечивали контроль соблюдения гражданами карантинного режима и ограничительных мероприятий в Иволгинском районе.
Елена Кузьмина сообщила, что источник заражения установлен – он связан с больными коронавирусом вахтовиками, прибывшими из Ямало-Ненецкого округа. Напомним, группу вахтовиков 20 апреля встречали в Выдрино представители Роспотребнадзора, сотрудники ГИБДД и сотрудники Кабанской администрации и центральной районной больницы.
В настоящее время заболевшие сотрудники МВД проходят лечение в специализированных медучреждениях минздрава республики, контактные переведены на карантин и находятся под наблюдением. https://www.baikal-daily.ru/news/16/389692/
Между тем, в Бурятии по состоянию на 6 мая зарегистрировано 499 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 133 человека, также в статистику входят четыре смерти.
В Бурятии выросло число заболевших коронавирусом полицейских
Происшествия, Фото:
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