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В Бурятии выросло число заболевших коронавирусом полицейских

В Бурятии выросло число заболевших коронавирусом полицейских
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники МВД заразились коронавирусом от вахтовиков

В Бурятии число заболевших коронавирусом сотрудников МВД выросло до 15. Об этом сегодня сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее говорилось об 11 сотрудниках Иволгинского ОВД Бурятии, заразившихся коронавирусом. 

Известно, что правоохранители обеспечивали общественный порядок в обсерваторе для лиц, прибывающих в республику из других регионов, обеспечивали контроль соблюдения гражданами карантинного режима и ограничительных мероприятий в Иволгинском районе.

Елена Кузьмина сообщила, что источник заражения установлен – он связан с больными коронавирусом вахтовиками, прибывшими из Ямало-Ненецкого округа. Напомним, группу вахтовиков 20 апреля встречали в Выдрино представители Роспотребнадзора, сотрудники ГИБДД и сотрудники Кабанской администрации и центральной районной больницы. 

В настоящее время заболевшие сотрудники МВД проходят лечение в специализированных медучреждениях минздрава республики, контактные переведены на карантин и находятся под наблюдением. https://www.baikal-daily.ru/news/16/389692/

Между тем, в Бурятии по состоянию на 6 мая зарегистрировано 499 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 133 человека, также в статистику входят четыре смерти.
коронавирус полиция
 
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