Жителя Ангарска обманули с помощью подложного сайта

Мужчина перевёл 10 тысяч рублей через сайт-клон



В Ангарске в полицию обратился 31-летний местный житель, который пояснил, что несколько дней назад на одном из популярных интернет-порталов нашел объявление о продаже портативной музыкальной колонки в Москве.



Оплату покупки в размере 10 тысяч рублей он осуществил через известный сайт доставки. После чего попытался связаться с продавцом, однако номер оказался вне зоны действия сети.



Тогда мужчина позвонил в службу техподдержки настоящего сайта доставки, и уже там ему пояснили, что для перевода денег он воспользовался сайтом-клоном, имитирующим реально существующий.



В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



