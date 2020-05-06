Мужчина перевёл 10 тысяч рублей через сайт-клон
В Ангарске в полицию обратился 31-летний местный житель, который пояснил, что несколько дней назад на одном из популярных интернет-порталов нашел объявление о продаже портативной музыкальной колонки в Москве.
Оплату покупки в размере 10 тысяч рублей он осуществил через известный сайт доставки. После чего попытался связаться с продавцом, однако номер оказался вне зоны действия сети.
Тогда мужчина позвонил в службу техподдержки настоящего сайта доставки, и уже там ему пояснили, что для перевода денег он воспользовался сайтом-клоном, имитирующим реально существующий.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Жителя Ангарска обманули с помощью подложного сайта
Происшествия, Фото:
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