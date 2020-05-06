В основном, причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём
С 1 по 5 мая в Бурятии зарегистрировано 100 пожаров, 82 из которых – возгорания травы и мусора. 60 пожаров произошли в районах республики.
Основной причиной пожаров остаётся неосторожное обращение с огнём. По этой причине в праздничные дни произошло 89 пожаров, 89% от всех возгораний, из которых два – неосторожность при сжигании мусора, травы и иных изделий и один – шалость согнём детей.
Также причинами пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 4, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей – 2, поджог – 2 случая, неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства – 1 случай, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств – 1, неустановленная причина -1.
В посёлке Онохой Заиграевского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горел дом и пристроенная к нему веранда. В результате пожара огнём уничтожена полностью веранда на площади 15 квадратных метров, дом частично повреждён изнутри.
Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки на веранде дома.
Ещё один жилой дом горел в селе Малый Куналей Бичурского района. На момент прибытия пожарных горела крыша дома и пристроенного к нему гаража. В результате пожара сгорела крыша гаража и дома на общей площади 172 квадратных метра, здание закопчено изнутри. Причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
За выходные в Бурятии произошло 100 пожаров
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На федеральной трассе состоялось профилактическое мероприятие «Скорость»
Пенсионерка хотела получить вымышленную компенсацию за то, что не поддалась другим аферистам
В первую очередь воровка приоделась и купила продукты
Граждане нарушили требования пожарной безопасности
Воспитанники психоневрологического центра, где работают двое заражённых сотрудников, сдали анализы
Детскую республиканскую больницу закрыли на карантин
Полиция раскрыла нападение на женщину в центре Улан-Удэ. ВИДЕО
Очаг в Кижингинcком районе распространился на Улан-Удэ и другие районы
Они отстранены от права управления транспортными средствами
Девушка и несовершеннолетний молодой человек погибли на пожаре этой ночью
Полицейские просят помощи в поисках скрывшегося водителя
Грабитель вырвал из рук школьницы дорогой телефон
В дальнейшем они хотели его разобрать
Из павильона, где она работает, женщина украла продукты и деньги
«У любого здравомыслящего человека не вызывало и тени сомнений – ДТП с высочайшей степенью вероятности было совершено именно этим вице-спикером», - заявил Александр Хинштейн.