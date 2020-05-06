За выходные в Бурятии произошло 100 пожаров

В основном, причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём



С 1 по 5 мая в Бурятии зарегистрировано 100 пожаров, 82 из которых – возгорания травы и мусора. 60 пожаров произошли в районах республики.



Основной причиной пожаров остаётся неосторожное обращение с огнём. По этой причине в праздничные дни произошло 89 пожаров, 89% от всех возгораний, из которых два – неосторожность при сжигании мусора, травы и иных изделий и один – шалость согнём детей.



Также причинами пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 4, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей – 2, поджог – 2 случая, неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства – 1 случай, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств – 1, неустановленная причина -1.



В посёлке Онохой Заиграевского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горел дом и пристроенная к нему веранда. В результате пожара огнём уничтожена полностью веранда на площади 15 квадратных метров, дом частично повреждён изнутри.



Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки на веранде дома.



Ещё один жилой дом горел в селе Малый Куналей Бичурского района. На момент прибытия пожарных горела крыша дома и пристроенного к нему гаража. В результате пожара сгорела крыша гаража и дома на общей площади 172 квадратных метра, здание закопчено изнутри. Причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



