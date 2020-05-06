Женщина скончалась от ножевого ранения
В Эхирит-Булагатском районе предъявлено обвинение 32-летнему местному жителю в убийстве жены (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, ночью 30 апреля в доме в посёлке Усть-Ордынский местный житель в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанёс своей 35-летней супруге ножевое ранение.
Женщина скончалась на месте преступления.
В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области из ревности убил супругу
Происшествия, Фото:
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