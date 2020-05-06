Житель Иркутской области из ревности убил супругу

Женщина скончалась от ножевого ранения



В Эхирит-Булагатском районе предъявлено обвинение 32-летнему местному жителю в убийстве жены (ч. 1 ст. 105 УК РФ).



По версии следствия, ночью 30 апреля в доме в посёлке Усть-Ордынский местный житель в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанёс своей 35-летней супруге ножевое ранение.



Женщина скончалась на месте преступления.



В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

