В Бурятии водители гнали перед сотрудниками ГИБДД

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

На федеральной трассе состоялось профилактическое мероприятие «Скорость»



В Иволгинском районе Бурятии состоялось профилактическое мероприятие «Скорость». Проверку устроили на 427 км федеральной автодороги «Иркутск – Чита».



В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД вели контроль за соблюдением скоростного режима водителями. Для этого применялся мобильный комплекс фотофиксации нарушений ПДД.



За время проверки дорожными полицейскими к административной ответственности привлечено 7 нарушителей по ч. 2 ст. 12.9 КРФ об АП.



Со всеми водителями проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения скоростного режима и учёта погодных и дорожных условий, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





