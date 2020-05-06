На федеральной трассе состоялось профилактическое мероприятие «Скорость»
В Иволгинском районе Бурятии состоялось профилактическое мероприятие «Скорость». Проверку устроили на 427 км федеральной автодороги «Иркутск – Чита».
В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД вели контроль за соблюдением скоростного режима водителями. Для этого применялся мобильный комплекс фотофиксации нарушений ПДД.
За время проверки дорожными полицейскими к административной ответственности привлечено 7 нарушителей по ч. 2 ст. 12.9 КРФ об АП.
Со всеми водителями проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения скоростного режима и учёта погодных и дорожных условий, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии водители гнали перед сотрудниками ГИБДД
Происшествия, Фото:
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