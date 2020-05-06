Пенсионерка хотела получить вымышленную компенсацию за то, что не поддалась другим аферистам
В полицию поступило заявление от 78-летней жительницы Ангарска. В марте ей поступил звонок от неизвестных, предлагавших ей купить «исцеляющие таблетки». Тогда пенсионерка от сомнительного предложения отказалась.
В конце апреля женщине позвонил незнакомец и, представившись чиновником из Иркутской области, заявил, что ей якобы положена компенсация в размере 450 тысяч рублей, так как ранее она не поддалась на мошеннические действия. Для получения этих средств он предложил пенсионерке сделать денежный взнос, сообщив, что это необходимое условие для получения выплаты.
Три дня подряд аферисты звонили пожилой женщине и указывали, какие суммы и куда необходимо перечислить. О том, что стала жертвой мошенников, женщина узнала, рассказав о происходящем внучке. К этому времени потерпевшая успела перевести свыше 80 тысяч рублей.
- По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Ангарчанка перевела лжечиновнику более 80 тысяч
Происшествия, Фото:
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