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Накануне вечером от жителя Северобайкальска поступило сообщение о том, что у него украли почти 200 тысяч с банковской карты.
Как рассказал мужчина, накануне они выпивали со знакомой. В какой-то момент он отдал ей свою банковскую карту, чтобы она сходила в магазин. Женщина решила посмотреть баланс карты и, увидев на счету значительную сумму, сняла деньги.
Потерпевший только наутро увидел смс-оповещение от банка о снятии наличных средств. Он сразу же обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже и указал на подозреваемую.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемую и доставили её в отдел полиции. Задержанная, ранее судимая жительница Северобайкальска, успела потратить часть денег – она приобрела куртку, сумку, кроссовки, алкоголь и продукты питания.
Оставшиеся деньги, около 150 тысяч рублей, были у нее изъяты и возвращены владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Жительница Бурятии сняла с чужой карты почти 200 тысяч
Происшествия, Фото:
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