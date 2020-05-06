Жительница Бурятии сняла с чужой карты почти 200 тысяч

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

В первую очередь воровка приоделась и купила продукты



Накануне вечером от жителя Северобайкальска поступило сообщение о том, что у него украли почти 200 тысяч с банковской карты.



Как рассказал мужчина, накануне они выпивали со знакомой. В какой-то момент он отдал ей свою банковскую карту, чтобы она сходила в магазин. Женщина решила посмотреть баланс карты и, увидев на счету значительную сумму, сняла деньги.



Потерпевший только наутро увидел смс-оповещение от банка о снятии наличных средств. Он сразу же обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже и указал на подозреваемую.



Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемую и доставили её в отдел полиции. Задержанная, ранее судимая жительница Северобайкальска, успела потратить часть денег – она приобрела куртку, сумку, кроссовки, алкоголь и продукты питания.



Оставшиеся деньги, около 150 тысяч рублей, были у нее изъяты и возвращены владельцу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

