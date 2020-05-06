В происшествии с составом никто не пострадал
6 мая в Иркутске водитель легкового автомобиля совершил столкновение с грузовым вагоном, когда подвижной состав следовал через железнодорожный переезд. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 1 час 45 минут по местному времени на регулируемом железнодорожном переезде Восточно-Сибирской железной дороги, расположенном на улице Трактовой.
Пострадавших нет. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.
На месте происшествия работала комиссия Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Иркутске на переезде произошло ДТП с поездом
Происшествия, Фото:
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