Граждане нарушили требования пожарной безопасности
Уже в первые майские праздники шелеховские участковые уполномоченные полиции совместно с работниками министерства лесного хозяйства составили 10 административных протоколов за поджоги травы в лесных массивах и на территории садоводств.
Столько же материалов собрано в отношении любителей приготовления шашлыка на открытом огне и пала сухой травы в частном секторе. Составлены протоколы в соответствии со статьёй 20.4 КОАП РФ, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.
- Давайте не будем омрачать тёплые весенние дни и наступающий всенародный праздник нарушением противопожарного режима. Помните о том, что разводя огонь, вы подвергаете опасности не только своё имущество, но и жизнь близких людей, соседей, а также наносите непоправимый урон природе, - обратился к согражданам Владислав Абрамов, исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Шелеховскому району.
В Шелехове на любителей шашлыков составили протоколы
Происшествия, Фото:
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