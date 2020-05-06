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В праздничные дни в Бурятии поймали 85 пьяных водителей

В праздничные дни в Бурятии поймали 85 пьяных водителей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они отстранены от права управления транспортными средствами

C 1 по 5 мая в Бурятии произошло 60 дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями. В шести ДТП один человек погиб и пятеро получили травмы различной степени тяжести.

В минувшие выходные при надзоре за дорожным движением инспекторами ДПС выявлено 1380 нарушений правил дорожного движения.

Задержаны и отстранены от права управления транспортными средствами 85 водителей с признаками опьянения, в том числе 15 – за отказ от прохождения освидетельствования. За повторное управление в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования в течение года задержаны 20 водителей (ст. 264.1 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
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