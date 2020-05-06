В праздничные дни в Бурятии поймали 85 пьяных водителей

Они отстранены от права управления транспортными средствами
C 1 по 5 мая в Бурятии произошло 60 дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями. В шести ДТП один человек погиб и пятеро получили травмы различной степени тяжести.
В минувшие выходные при надзоре за дорожным движением инспекторами ДПС выявлено 1380 нарушений правил дорожного движения.
Задержаны и отстранены от права управления транспортными средствами 85 водителей с признаками опьянения, в том числе 15 – за отказ от прохождения освидетельствования. За повторное управление в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования в течение года задержаны 20 водителей (ст. 264.1 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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