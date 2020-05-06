В Бурятии водитель бросил сбитую им женщину умирать

Полицейские просят помощи в поисках скрывшегося водителя



2 мая в селе Новоселенгинск Селенгинского района Бурятии неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся.



- Водитель на неустановленном автомобиле, следуя по ул. Куйбышева в направлении ул. Фрунзе села Новоселенгинск, совершил наезд на пешехода, и скрылся с места происшествия, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В результате ДТП 57-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.



Госавтоинспекция просит откликнуться граждан, имеющих какую-либо информацию о данном происшествии по тел.: 83012-292999, 830145-44173 или 102.

