В Бурятии водитель бросил сбитую им женщину умирать

Полицейские просят помощи в поисках скрывшегося водителя
2 мая в селе Новоселенгинск Селенгинского района Бурятии неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся.
- Водитель на неустановленном автомобиле, следуя по ул. Куйбышева в направлении ул. Фрунзе села Новоселенгинск, совершил наезд на пешехода, и скрылся с места происшествия, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В результате ДТП 57-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Госавтоинспекция просит откликнуться граждан, имеющих какую-либо информацию о данном происшествии по тел.: 83012-292999, 830145-44173 или 102.
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