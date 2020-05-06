Грабитель вырвал из рук школьницы дорогой телефон
3 мая в Улан-Удэ 30-летний не работающий мужчина, ранее судимый за кражи и хранение наркотиков, ограбил 18-летнюю школьницу.
Мать девушки пригласила мужчину зайти к себе домой, так как он обещал помочь в поиске собаки, убежавшей накануне. Но заметив в руках девушки дорогой телефон, «помощник» внезапно передумал. Он вырвал смартфон из её рук и убежал.
Позже полицейские задержали мужчину.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец, предложивший помочь в поисках собаки, оказался грабителем
Происшествия, Фото:
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