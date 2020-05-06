В Чите парни укатили чужой неисправный автомобиль

В дальнейшем они хотели его разобрать



Сотрудникам полиции Читы ночью поступило сообщение о том, что по улице Весенняя группа молодых людей катят иномарку.



На место выехали сотрудники ППС и оперативники уголовного розыска. При виде полицейских молодые люди бросились бежать, однако были задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались трое жителей микрорайона КСК.



Выяснилось, что они, заметив во дворе многоэтажного дома автомобиль Geely MK, решили его угнать для разборки. Поскольку автомобиль был неисправен, молодым людям пришлось приложить усилия и толкать его. До приезда сотрудников полиции они смогли преодолеть лишь несколько дворов.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль вернули владельцу, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.





