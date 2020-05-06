В Чите воровка украла камеру видеонаблюдения, чтобы её не опознали

Из павильона, где она работает, женщина украла продукты и деньги



В понедельник в полицию Чите обратилась индивидуальный предприниматель. Женщина сообщила, что из неохраняемого павильона в центре города неизвестные украли камеру видеонаблюдения, продукты питания и около двух тысяч рублей.



Оперативники установили, что запирающие устройства на входной двери не повреждены.



В ходе расследования сотрудники полиции задержали 28-летнюю читинку. Она работает в этом же павильоне продавцом. На допросе подозреваемая призналась в преступлении.



Выяснилось, что в нерабочее время она открыла своим ключом павильон, украла продукты и деньги, а чтобы её не опознала хозяйка, стащила ещё и камеру видеонаблюдения.



В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Полицейские изъяли камеру видеонаблюдения и вернули её потерпевшей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

