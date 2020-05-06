Житель Бурятии без причины зарубил спящего собутыльника

Перед убийством у мужчин не было никаких конфликтов



Ночью 5 мая в селе Тулдун Еравнинского района был убит 34-летний местный житель. В убийстве обвиняется 31-летний мужчина, который выпивал с потерпевшим, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По версии следствия, за несколько дней до происшествия обвиняемый приехал в Тулдун в гости к своей бывшей сожительнице. 4 мая в доме у женщины собралась компания местных жителей. Вместе с ними хозяйка и её гость стали распивать спиртные напитки.



Около полуночи собутыльники разошлись по комнатам и улеглись спать. Один обвиняемый остался бодрствовать. Покурив возле печи, он вышел на улицу, схватил топор, вернулся в дом. После подошёл к кровати одного из собутыльников и нанёс ему несколько ударов топором по голове.



- Мотивы нападения сейчас устанавливаются. Значительных ссор и конфликтов в ходе застолья между мужчинами не возникало, - отмечают в Следственном управлении.



От полученных повреждений потерпевший скончался. Хозяйка дома, проснувшись от шума, позвонила в полицию.



Прибывшие на место происшествия оперативники задержали мужчину. Обвиняемый не пытался скрыться.



Ему уже предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливается полная картина трагедии.

