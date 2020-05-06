 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Мая

05 Мая

Популярное

Житель Бурятии без причины зарубил спящего собутыльника

Житель Бурятии без причины зарубил спящего собутыльника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Перед убийством у мужчин не было никаких конфликтов

Ночью 5 мая в селе Тулдун Еравнинского района был убит 34-летний местный житель. В убийстве обвиняется 31-летний мужчина, который выпивал с потерпевшим, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По версии следствия, за несколько дней до происшествия обвиняемый приехал в Тулдун в гости к своей бывшей сожительнице. 4 мая в доме у женщины собралась компания местных жителей. Вместе с ними хозяйка и её гость стали распивать спиртные напитки.

Около полуночи собутыльники разошлись по комнатам и улеглись спать. Один обвиняемый остался бодрствовать. Покурив возле печи, он вышел на улицу, схватил топор, вернулся в дом. После подошёл к кровати одного из собутыльников и нанёс ему несколько ударов топором по голове.

- Мотивы нападения сейчас устанавливаются. Значительных ссор и конфликтов в ходе застолья между мужчинами не возникало, - отмечают в Следственном управлении.

От полученных повреждений потерпевший скончался. Хозяйка дома, проснувшись от шума, позвонила в полицию.

Прибывшие на место происшествия оперативники задержали мужчину. Обвиняемый не пытался скрыться.

Ему уже предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливается полная картина трагедии. 
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье два дня тушили лес, загоревшийся от искры трактора
В Забайкалье два дня тушили лес, загоревшийся от искры трактора
Происшествия, 06.05.2020
На выхлопной трубе отсутствовал искрогаситель  
В Бурятии поймали судимого браконьера
В Бурятии поймали судимого браконьера
Происшествия, 06.05.2020
Мужчина выловил рыбу на 11 тысяч рублей
В Бурятии действует три лесных пожара
В Бурятии действует три лесных пожара
Происшествия, 06.05.2020
Также ведутся работы по дотушиванию очагов в двух районах  
Забайкалец, сжигая траву, спалил 13 гектаров леса
Забайкалец, сжигая траву, спалил 13 гектаров леса
Происшествия, 06.05.2020
Поджигателю грозит уголовная ответственность  
В Улан-Удэ шестой день ищут 12-летнего мальчика
В Улан-Удэ шестой день ищут 12-летнего мальчика
Происшествия, 06.05.2020
Ребёнок ушёл из дома и не вернулся
В Бурятии уже почти 500 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии уже почти 500 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, 06.05.2020
В республике вновь побит рекорд по числу выявленных больных за сутки
В Иркутской области на пожаре погибли двое мужчин
В Иркутской области на пожаре погибли двое мужчин
Происшествия, 06.05.2020
Проводится доследственная проверка
В Улан-Удэ автомобиль после ДТП снёс электроопору
В Улан-Удэ автомобиль после ДТП снёс электроопору
Происшествия, 06.05.2020
В аварии пострадала 69-летняя пассажирка
В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и «Лексус»
В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и «Лексус»
Происшествия, 05.05.2020
ДТП произошло в районе Зверосовхоза
Ещё у 10 102 россиян выявили коронавирус
Ещё у 10 102 россиян выявили коронавирус
Происшествия, 05.05.2020
За сутки скончались 95 человек
В Улан-Удэ в тройное ДТП попали большегруз, «Тойота» и «Хонда»
В Улан-Удэ в тройное ДТП попали большегруз, «Тойота» и «Хонда»
Происшествия, 05.05.2020
ДТП произошло на проспекте Автомобилистов

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^