67 человек уже выздоровели от COVID-19
В Иркутской области на 6 мая зарегистрирован 237 подтверждённый случай заражения коронавирусом. За сутки выявили шесть новых больных.
- 163 человека госпитализированы, из них 32 из обсерваторов. Один человек проходит лечение в Забайкальском крае. Выздоровело 67 человек, шесть умерло, - сообщили в оперативном штабе региона.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано 499 лабораторно подтверждённых случаевзаражения COVID-19.
В Иркутской области 237 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, Фото:
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