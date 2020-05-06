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В Иркутской области 237 случаев заражения коронавирусом

В Иркутской области 237 случаев заражения коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
67 человек уже выздоровели от COVID-19

В Иркутской области на 6 мая зарегистрирован 237 подтверждённый случай заражения коронавирусом. За сутки выявили шесть новых больных.

- 163 человека госпитализированы, из них 32 из обсерваторов. Один человек проходит лечение в Забайкальском крае. Выздоровело 67 человек, шесть умерло, - сообщили в оперативном штабе региона.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано 499 лабораторно подтверждённых случаевзаражения COVID-19. 
коронавирус
 
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