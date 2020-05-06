В Забайкалье два дня тушили лес, загоревшийся от искры трактора

На выхлопной трубе отсутствовал искрогаситель



Днём 1 мая в нескольких километрах от города Шилка Забайкальского края был зарегистрирован лесной пожар. На место выезжали сотрудники полиции.



Очевидцы рассказали полицейским, что накануне пожара видели, как в лес заезжал трактор с телегой.



Стражи порядка нашли трактор. При осмотре выяснилось, что на выхлопной трубе установлен новый искрогаситель. Владелец, 33-летний житель Шилки, был доставлен в отдел полиции.



Выяснилось, что днём накануне пожара мужчина ездил в лес для сбора валежника на корм скоту. Мужчина признался, что заметил позади себя начавшийся пожар и предположил, что его трактор стал причиной возгорания, поскольку на выхлопной трубе отсутствовал искрогаситель. Мужчина вернулся домой и установил запасную часть.



Ликвидировать лесной пожар, который распространился на площади в 300 гектаров, удалось лишь спустя два дня.



В настоящее время специалисты устанавливают сумму ущерба. После чего будет решён вопрос о привлечении мужчины к ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





