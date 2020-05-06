 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Мая

05 Мая

Популярное

В Забайкалье два дня тушили лес, загоревшийся от искры трактора

В Забайкалье два дня тушили лес, загоревшийся от искры трактора
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На выхлопной трубе отсутствовал искрогаситель

Днём 1 мая в нескольких километрах от города Шилка Забайкальского края был зарегистрирован лесной пожар. На место выезжали сотрудники полиции.

Очевидцы рассказали полицейским, что накануне пожара видели, как в лес заезжал трактор с телегой.

Стражи порядка нашли трактор. При осмотре выяснилось, что на выхлопной трубе установлен новый искрогаситель. Владелец, 33-летний житель Шилки, был доставлен в отдел полиции.

Выяснилось, что днём накануне пожара мужчина ездил в лес для сбора валежника на корм скоту. Мужчина признался, что заметил позади себя начавшийся пожар и предположил, что его трактор стал причиной возгорания, поскольку на выхлопной трубе отсутствовал искрогаситель. Мужчина вернулся домой и установил запасную часть.

Ликвидировать лесной пожар, который распространился на площади в 300 гектаров, удалось лишь спустя два дня.

В настоящее время специалисты устанавливают сумму ущерба. После чего будет решён вопрос о привлечении мужчины к ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.


лесные пожары тракторы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье два дня тушили лес, загоревшийся от искры трактора
В Забайкалье два дня тушили лес, загоревшийся от искры трактора
Происшествия, 06.05.2020
На выхлопной трубе отсутствовал искрогаситель  
В Бурятии поймали судимого браконьера
В Бурятии поймали судимого браконьера
Происшествия, 06.05.2020
Мужчина выловил рыбу на 11 тысяч рублей
В Бурятии действует три лесных пожара
В Бурятии действует три лесных пожара
Происшествия, 06.05.2020
Также ведутся работы по дотушиванию очагов в двух районах  
Забайкалец, сжигая траву, спалил 13 гектаров леса
Забайкалец, сжигая траву, спалил 13 гектаров леса
Происшествия, 06.05.2020
Поджигателю грозит уголовная ответственность  
В Улан-Удэ шестой день ищут 12-летнего мальчика
В Улан-Удэ шестой день ищут 12-летнего мальчика
Происшествия, 06.05.2020
Ребёнок ушёл из дома и не вернулся
В Бурятии уже почти 500 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии уже почти 500 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, 06.05.2020
В республике вновь побит рекорд по числу выявленных больных за сутки
В Иркутской области на пожаре погибли двое мужчин
В Иркутской области на пожаре погибли двое мужчин
Происшествия, 06.05.2020
Проводится доследственная проверка
В Улан-Удэ автомобиль после ДТП снёс электроопору
В Улан-Удэ автомобиль после ДТП снёс электроопору
Происшествия, 06.05.2020
В аварии пострадала 69-летняя пассажирка
В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и «Лексус»
В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и «Лексус»
Происшествия, 05.05.2020
ДТП произошло в районе Зверосовхоза
Ещё у 10 102 россиян выявили коронавирус
Ещё у 10 102 россиян выявили коронавирус
Происшествия, 05.05.2020
За сутки скончались 95 человек
В Улан-Удэ в тройное ДТП попали большегруз, «Тойота» и «Хонда»
В Улан-Удэ в тройное ДТП попали большегруз, «Тойота» и «Хонда»
Происшествия, 05.05.2020
ДТП произошло на проспекте Автомобилистов

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^