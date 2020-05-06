Уничтожена кровля трёхэтажного здания
В городе Тулун Иркутской области 4 мая произошёл пожар в неэксплуатируемом трёхэтажном здании. На момент прибытия пожарных горела кровля кирпичного здания на площади 400 квадратных метров.
К 12 часам ночи открытый огонь был потушен, в третьем часу ночи последствия пожара были ликвидированы. Пострадавших нет.
Работы по тушению осложнялись отсутствием вблизи здания водоисточников, забор воды вёлся от реки Азейка на расстоянии 500 метров через магистральную линию. В результате пожара уничтожена кровля здания на площади 867 квадратных метров.
- Дознавателям и экспертам удалось установить причину произошедшего. Осмотр здания и опрос свидетелей показали, что пожар начался на третьем этаже вследствие поджога. Были обнаружены несколько очагов пожара, что указывает на преднамеренные действия, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В настоящее время устанавливаются личности возможных поджигателей-подростков, которых заметили очевидцы во время возгорания.
В Иркутской области ищут подростков, устроивших крупных пожар
Происшествия, Фото:
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