 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Мая

05 Мая

Популярное

В Иркутской области ищут подростков, устроивших крупных пожар

В Иркутской области ищут подростков, устроивших крупных пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Уничтожена кровля трёхэтажного здания

В городе Тулун Иркутской области 4 мая произошёл пожар в неэксплуатируемом трёхэтажном здании. На момент прибытия пожарных горела кровля кирпичного здания на площади 400 квадратных метров.

К 12 часам ночи открытый огонь был потушен, в третьем часу ночи последствия пожара были ликвидированы. Пострадавших нет.

Работы по тушению осложнялись отсутствием вблизи здания водоисточников, забор воды вёлся от реки Азейка на расстоянии 500 метров через магистральную линию. В результате пожара уничтожена кровля здания на площади 867 квадратных метров.

- Дознавателям и экспертам удалось установить причину произошедшего. Осмотр здания и опрос свидетелей показали, что пожар начался на третьем этаже вследствие поджога. Были обнаружены несколько очагов пожара, что указывает на преднамеренные действия, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В настоящее время устанавливаются личности возможных поджигателей-подростков, которых заметили очевидцы во время возгорания.
пожар Поджог
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье два дня тушили лес, загоревшийся от искры трактора
В Забайкалье два дня тушили лес, загоревшийся от искры трактора
Происшествия, 06.05.2020
На выхлопной трубе отсутствовал искрогаситель  
В Бурятии поймали судимого браконьера
В Бурятии поймали судимого браконьера
Происшествия, 06.05.2020
Мужчина выловил рыбу на 11 тысяч рублей
В Бурятии действует три лесных пожара
В Бурятии действует три лесных пожара
Происшествия, 06.05.2020
Также ведутся работы по дотушиванию очагов в двух районах  
Забайкалец, сжигая траву, спалил 13 гектаров леса
Забайкалец, сжигая траву, спалил 13 гектаров леса
Происшествия, 06.05.2020
Поджигателю грозит уголовная ответственность  
В Улан-Удэ шестой день ищут 12-летнего мальчика
В Улан-Удэ шестой день ищут 12-летнего мальчика
Происшествия, 06.05.2020
Ребёнок ушёл из дома и не вернулся
В Бурятии уже почти 500 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии уже почти 500 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, 06.05.2020
В республике вновь побит рекорд по числу выявленных больных за сутки
В Иркутской области на пожаре погибли двое мужчин
В Иркутской области на пожаре погибли двое мужчин
Происшествия, 06.05.2020
Проводится доследственная проверка
В Улан-Удэ автомобиль после ДТП снёс электроопору
В Улан-Удэ автомобиль после ДТП снёс электроопору
Происшествия, 06.05.2020
В аварии пострадала 69-летняя пассажирка
В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и «Лексус»
В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и «Лексус»
Происшествия, 05.05.2020
ДТП произошло в районе Зверосовхоза
Ещё у 10 102 россиян выявили коронавирус
Ещё у 10 102 россиян выявили коронавирус
Происшествия, 05.05.2020
За сутки скончались 95 человек
В Улан-Удэ в тройное ДТП попали большегруз, «Тойота» и «Хонда»
В Улан-Удэ в тройное ДТП попали большегруз, «Тойота» и «Хонда»
Происшествия, 05.05.2020
ДТП произошло на проспекте Автомобилистов

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^