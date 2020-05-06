В Бурятии поймали судимого браконьера

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина выловил рыбу на 11 тысяч рублей



В Бурятии транспортные полицейские в ходе рейдов задержали браконьера. В акватории реки Селенги ранее судимый 41-летний житель Кабанского района занимался незаконным выловом рыбы.



Правоохранители изъяли у задержанного орудия лова и незаконно выловленную рыбу. Общий ущерб составил более 11 тысяч рублей.



- Незаконный вылов омуля влечёт уголовную ответственность по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.



