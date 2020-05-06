Мужчина выловил рыбу на 11 тысяч рублей
В Бурятии транспортные полицейские в ходе рейдов задержали браконьера. В акватории реки Селенги ранее судимый 41-летний житель Кабанского района занимался незаконным выловом рыбы.
Правоохранители изъяли у задержанного орудия лова и незаконно выловленную рыбу. Общий ущерб составил более 11 тысяч рублей.
- Незаконный вылов омуля влечёт уголовную ответственность по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
В Бурятии поймали судимого браконьера
Происшествия, Фото:
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