Также ведутся работы по дотушиванию очагов в двух районах
За прошедшие сутки тушили шесть лесных пожаров в Баунтовском, Бичурском и Еравнинском районах Бурятии на площади 60 га. На тушении работало 213 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 48 единиц лесопожарной техники.
Два лесных пожара ликвидировано, ещё один локализован.
На утро 6 мая продолжаются работы по тушению трёх лесных пожаров, а также дотушиванию локализованного очага, в Баунтовском и Еравнинском районах на площади 49 га.
Кроме того, под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится пять термоточек в Баунтовском и Еравнинском районах. Термоточки находятся в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии действует три лесных пожара
Происшествия, Фото:
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