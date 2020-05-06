В Бурятии действует три лесных пожара

Также ведутся работы по дотушиванию очагов в двух районах



За прошедшие сутки тушили шесть лесных пожаров в Баунтовском, Бичурском и Еравнинском районах Бурятии на площади 60 га. На тушении работало 213 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 48 единиц лесопожарной техники.



Два лесных пожара ликвидировано, ещё один локализован.



На утро 6 мая продолжаются работы по тушению трёх лесных пожаров, а также дотушиванию локализованного очага, в Баунтовском и Еравнинском районах на площади 49 га.



Кроме того, под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится пять термоточек в Баунтовском и Еравнинском районах. Термоточки находятся в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



