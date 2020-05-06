Состояние 68-летней больной ухудшилось
В Забайкалье заражённую коронавирусом госпитализировали в городскую клиническую больницу №1 Читы и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
- Большинство больных COVID-19 переносит заболевание в средней и лёгкой форме, однако мы регистрируем серьёзный рост тяжёлых форм течения болезни. Уже шестеро пациентов моностационара Читы находятся на кислородной поддержке, из них трое - в реанимации. Состояние больной 68 лет ухудшилось из-за сопутствующей патологии и потребовало подключения к аппарату ИВЛ. Вентиляция лёгких в данном случае осуществляется при помощи щадящей методики без наложения искусственных дыхательных путей через специальную герметичную маску, - рассказала министр здравоохранения региона Анна Шангина.
Она подчеркнула важность соблюдения режима самоизоляции.
- Заболевание опасно тем, что поначалу может протекать бессимптомно, но затем резко дать осложнение в виде двусторонней пневмонии. Особенно молниеносно развивается она у пожилых и людей с хроническими патологиями, - пояснила Анна Шангина.
По данным на 5 мая, в Забайкалье подтверждено 238 случаев новой коронавирусной инфекции, 12 процентов из больных - дети. Всего выздоровело 78 человек, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано 499 лабораторно подтверждённых случаевзаражения COVID-19.
В Забайкалье заражённую коронавирусом пациентку подключили к ИВЛ
Происшествия, Фото:
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