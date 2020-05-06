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Тройное ДТП в Улан-Удэ: Легковушка «заехала» под грузовик

Тройное ДТП в Улан-Удэ: Легковушка «заехала» под грузовик
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Столкнулись «Лексус», «Киа» и «Тойота»

Накануне около шести часов вечера на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, здесь столкнулись «Лексус» и грузовик «Киа». Водители ждали сотрудников ГИБДД и аварийных комиссаров.

В этот момент в них въехал автомобиль «Тойота Гая». Из-за тройного ДТП образовалась большая пробка.






Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера на улице Комсомольская водитель снёс электроопору. В аварии пострадала 69-летняя пассажирка.

ДТП
 
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