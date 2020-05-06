Тройное ДТП в Улан-Удэ: Легковушка «заехала» под грузовик

Столкнулись «Лексус», «Киа» и «Тойота»
Накануне около шести часов вечера на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, здесь столкнулись «Лексус» и грузовик «Киа». Водители ждали сотрудников ГИБДД и аварийных комиссаров.
В этот момент в них въехал автомобиль «Тойота Гая». Из-за тройного ДТП образовалась большая пробка.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера на улице Комсомольская водитель снёс электроопору. В аварии пострадала 69-летняя пассажирка
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Столкнулись «Лексус», «Киа» и «Тойота»
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