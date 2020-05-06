В Иркутской области на пожаре погибли двое мужчин

Проводится доследственная проверка



Утром 5 мая в доме на улице 2-я Мичурина в деревне Егоровская Аларского района Иркутской области произошёл пожар.



В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин, 60 и 34 лет. По данному факту проводится доследственная проверка.



- В настоящее время следователи Следственного комитета выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в доме мужчины распивали спиртные напитки. Вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнём, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

