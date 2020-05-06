Проводится доследственная проверка
Утром 5 мая в доме на улице 2-я Мичурина в деревне Егоровская Аларского района Иркутской области произошёл пожар.
В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин, 60 и 34 лет. По данному факту проводится доследственная проверка.
- В настоящее время следователи Следственного комитета выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в доме мужчины распивали спиртные напитки. Вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнём, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Иркутской области на пожаре погибли двое мужчин
Происшествия, Фото:
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